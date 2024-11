Hashish per oltre 7.000 dosi, arrestato 27enne

I Carabinieri di Chienes a Falzes hanno proceduto all'arresto di un 27enne italiano già gravato da precedenti penali inerenti alle sostanze stupefacenti. L'uomo, a seguito di perquisizione domiciliare scaturita per il suo comportamento alquanto sospetto, è stato trovato in possesso complessivamente di 500 grammi di hashish (suddivisi in 5 panetti da 100 grammi ciascuno) nonché un bilancino di precisione. Dall'analisi dello stupefacente, il laboratorio di analisi sostanze stupefacenti di Laives ha accertato che dalla droga sequestrata sarebbero stati ricavabili ben 7.160 dosi di hashish. L'arresto è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA