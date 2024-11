Sono in corso in valle Aurina le ricerche di un escursionista 60enne. L'uomo del posto non ha fatto rientro ieri pomeriggio, dopo una gita nella zona del lago della Selva, sopra Casere. Già in serata sono partiti gli uomini del soccorso alpino e l'elisoccorso per localizzare l'uomo, finora però senza esito. La minima la scorsa notte era di zero gradi.



