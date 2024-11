Battocletti e Crippa a Bolzano per la 50/a Boclassic

La due volte campionessa europea Nadia Battocletti e il recordman delle lunghe distanze in Italia Yeman Crippa saranno al via della 50/a Corsa di San Silvestro Boclassic a Bolzano. L'annuncio è stato fatto dagli organizzatori in occasione di una conferenza stampa per il mezzo secolo della gara, organizzata ogni anno il 31 dicembre dal Laeuferclub. In occasione del cinquantesimo la corsa sarà premiata dalla World Athletics.

Il vicepresidente della Provincia di Bolzano Marco Galateo ha evidenziato che l'importanza dell'evento "sia per il territorio che per i valori che trasmette". Il sindaco Renzo Caramaschi ha definito la Boclassic una "vetrina dell'atletica ad alto livello". Gianni Demadonna, che ogni anno porta numerosi atleti di livello mondiale a Bolzano, ha raccontato che pochi giorni fa a New York Vivian Cheruiyot, arrivata poi terza alla maratona, gli ha detto che porta ancora nel cuore Bolzano e la corsa di San Silvestro.

In un videomessaggio Battocletti ha evidenziato che "correre una gara a 40 chilometri da casa è un'esperienza speciale". Gli ultimi due appuntamenti di questa straordinaria stagione saranno perciò i campionati europei di corsa campestre l'8 dicembre ad Antalya e la Boclassic, che aveva già vinto l'anno scorso.





