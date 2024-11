Ballottaggio a Caldonazzo, a La Valle vince Nagler

Caldonazzo tornerà alle urne domenica 24 novembre per indicare il futuro sindaco del Comune della Valsugana. Al primo turno nessuno dei candidati si è infatti imposto e così tra due settimane si sfideranno Stefano Riccamboni della lista Vivere Caldonazzo, che ieri ha ricevuto il 39,4% dei consensi, e Carlo Stefenelli ("Insieme cambiamo passo" e "Caldonazzo nel cuore"), che ha invece ricevuto il 34% dei voti. Le elezioni si sono rese necessarie dopo le dimissioni della prima cittadina Elisabetta Wolf e la sua giunta. Bassa l'affluenza del 55,4%.

La Valle in valle Badia ha invece già un nuovo sindaco.

Felix Nagler si è imposto con il 51,5% contro Felix Dapoz che si è fermato al 48,5%. Entrambi appartengono a una lista unitaria, unica che si è presentata alle elezioni convocate dopo la morte del sindaco Angel Miribung in un incidente in montagna in Svizzera lo scorso giugno. Notevole l'affluenza del 88,4%.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA