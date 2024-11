Sgomberate le tende dei senzatetto lungo l'Isarco a Bolzano

Il Comando della Polizia Municipale di Bolzano informa che stamane sono state sgomberate nove tende posizionate sotto il viadotto autostradale nei pressi di ponte Palermo. Sono state allontanate anche due persone di nazionalità extracomunitaria. L'operazione, programmata da una settimana, come si legge in una nota, si è svolta senza particolari problemi con il supporto anche di uomini e mezzi dell'A22. L'area in questione, una volta sgomberata la piccola tendopoli, è stata ripulita. Altri interventi analoghi seguiranno nei prossimi giorni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA