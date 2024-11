Sciopero dei trasporti, in Trentino adesione alta

È alta fino a questo momento l'adesione allo sciopero di otto ore indetto in tutta Italia e anche in Trentino da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Faisa.

La protesta avrà una durata complessiva di 24 ore senza fasce di garanzia. Tra le 5.30 e le 8.30 e tra le 16 e le 19 è garantito il 30% dei servizi, con particolare attenzione a quelli per l'utenza più fragile. "A parte i lavoratori all'interno delle fasce garantite dall'azienda, quasi tutto il resto del personale ha aderito in Trentino", spiega il segretario della Filt del Trentino Franco Pinna, a Roma per la manifestazione nazionale davanti al Ministero dei Trasporti insieme ad altri delegati delle sigle sindacali trentine.

La protesta ha al centro il rinnovo del contratto nazionale, ma anche la richiesta forte di rilanciare il trasporto pubblico locale che senza una riforma seria e investimenti adeguati resta di ridursi fino a sparire. Lavoratrici e lavoratori chiedono condizioni migliori di lavoro, ma anche maggiori garanzie per operare in piena sicurezza.



