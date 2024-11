Rubò bici per 20.000 euro, arrestato a Bolzano

Nel corso del pomeriggio di ieri gli agenti della Squadra "Volanti" della Questura di Bolzano, durante il consueto pattugliamento delle vie del centro storico, individuavano un cittadino straniero conosciuto alla forze dell'ordine mentre si aggirava con fare sospetto in Via Roma.

La pattuglia, pertanto, decideva di fermarlo per un controllo più approfondito. A carico del soggetto - identificato per tale H.A.H., 42enne cittadino marocchino senza fissa dimora, disoccupato ed irregolare sul territorio nazionale, con svariati precedenti - era stata emessa una ordinanza di custodia cautelare in carcere per una serie di furti di biciclette presso il centro commerciale Twenty. Il valore complessivo della refurtiva proveniente dai furti ad egli attribuiti si avvicina ai 20.000 euro.

Il questore Paolo Sartori, quindi, in considerazione di quanto riscontrato dalle indagini, della sua posizione di irregolarità nel nostro Paese e dei numerosi precedenti a suo carico, ha emesso nei confronti di H. A. H. un decreto di espulsione dal territorio nazionale che diverrà operativo all'atto della sua scarcerazione.



