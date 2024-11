Rubato il furgone della Unità cinofila a Bolzano, 'aiutateci'

Ignoti hanno rubato la scorsa notte in zona industriale a Bolzano il furgone dell'Unità cinofila da soccorso dell'Alto Adige. Il furto è avvenuto presso il Campo cinofilo Ucs Dolomiten, via Agruzzo. L'Ucs lancia su Facebook un appello per segnalare al 112 eventuali avvistamenti del mezzo d'intervento "che permette di raggiungere rapidamente le aree di emergenza". "Ogni informazione potrebbe essere fondamentale per recuperare il nostro mezzo e continuare a svolgere il nostro importante lavoro di soccorso", si legge nel post.



