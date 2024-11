Ritrovato il furgone della Unità cinofila rubato a Bolzano

E' stato ritrovato in zona industriale a Bolzano il furgone dell'Unità cinofila da soccorso dell'Alto Adige, rubato la scorsa notte presso il Campo cinofilo Ucs Dolomiten, via Agruzzo. Dal mezzo sono sparite due ricetrasmittenti e qualche altro oggetto, ma fortunatamente non ci sono danni rilevanti alla vettura, confermano i responsabili dell'Ucs all'ANSA. Il ritrovamento è avvenuto grazie a una segnalazione arrivata dopo l'appello lanciato dall'Unità su Facebook.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA