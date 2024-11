Incidente tra auto e un mezzo pesante, interrotta la Gardesana

La SS45 bis della Gardesana Occidentale è interrotta all'altezza di Vigolo Baselga (km 147 circa) per un incidente che ha coinvolto più automobili e un mezzo pesante carico di tronchi. Tre i feriti. Sul posto i vigili del fuoco volontari e permanenti per la rimozione dei veicoli con la strada chiusa fino alle 11.30 circa. Il traffico lungo la tratta Sarche-Trento è stato deviato via Arco-Rovereto.

Solo per il traffico leggero è disponibile l'alternativa della SP18 via Terlago. I viaggiatori - sottolinea la Provincia di Trento in una nota - sono invitati a seguire le indicazioni riportate sui pannelli a messaggio variabile attivati lungo le strade della zona.



