Spaccio di droga a Trento, arrestato un 26enne

Gli agenti della Squadra volante di Trento hanno arrestato un 26enne di origini moldave per spaccio di stupefacenti. Il giovane - informa la Questura - è stato trovato in possesso quasi 50 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e 995 euro in contanti nell'ambito delle operazioni di controllo del territorio e di contrasto al traffico di stupefacenti nel capoluogo trentino.

Il 26enne, con precedenti per reati contro il patrimonio e la persona, è stato fermato nei pressi di piazza Venezia a bordo di una vettura con altre quattro persone. Notato mentre cercava di nascondere la droga sotto i sedili, il giovane è stato arrestato in flagranza, mentre è stata disposta una perquisizione domiciliare (dove è stato trovato anche del materiale per il confezionamento al dettaglio dello stupefacente).

Il giudice del Tribunale di Trento, nel giudizio direttissimo, ha disposto gli arresti domiciliari.



