Nel 3/o trimestre 2024 mercato immobiliare trentino in crescita

Nel terzo trimestre del 2024 il mercato immobiliare trentino ha registrato una crescita del 7,7% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Le compravendite complessive hanno raggiunto quota 1.185 rispetto alle 1.100 del terzo trimestre 2023, segnando un incremento di 85 transazioni. I dati, forniti dall'Agenzia delle Entrate e da Fimaa, mostrano che il comparto residenziale e commerciale mantiene una stabilità positiva, con un incremento complessivo del 2,8% nei primi nove mesi del 2024.

Analizzando le singole mensilità - si legge in una nota - luglio 2024 ha mostrato un forte aumento del 25,8% rispetto a luglio 2023, mentre agosto e settembre hanno subito lievi flessioni rispettivamente del -2,2% e del -1,6%.

Secondo Severino Rigotti, presidente di Fimaa Trentino, il sentiment per l'ultimo trimestre del 2024 suggerisce un possibile rallentamento dovuto alle festività e a una ridotta domanda di informazioni. Tuttavia, le compravendite già avviate durante l'anno - con preliminari e proposte d'acquisto - continueranno a incidere positivamente, con un numero significativo di transazioni che si concluderanno entro il 31 dicembre.

Rigotti ha posto l'accento sulle difficoltà che sta vivendo il mercato delle locazioni a Trento e dintorni. L'elevata domanda di locazioni, in parte causata dall'aumento dei tassi di interesse, è alimentata anche dal turismo e dall'università, riducendo così l'offerta di alloggi a lungo termine per famiglie. I canoni d'affitto sono aumentati notevolmente, con costi che raggiungono anche i 1.000 euro mensili per bilocali, creando uno squilibrio nel mercato delle locazioni convenzionate. Per affrontare questo problema, Fimaa Trentino ha proposto che la Provincia incentivi i proprietari a ristrutturare e mettere a disposizione appartamenti destinati all'affitto, una misura che potrebbe stabilizzare i costi e rispondere alla crescente richiesta di abitazioni.

Nei prossimi cinque anni, si prevede la costruzione di circa 6.000 nuovi alloggi per rispondere all'incremento demografico del 5% stimato per la provincia.



