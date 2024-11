A Trento si apre il sipario sul Teatro della Meraviglia

Il sipario sull'ottava edizione del Teatro della Meraviglia si alzerà martedì 19 novembre alle 20.30 al Teatro Sociale di Trento, con lo spettacolo "Allegro bestiale. Viaggio ai confini della biodiversità" di Telmo Pievani e della Banda Osiris.

"Vogliamo raccontare la meraviglia sotto tanti punti di vista", precisa il direttore artistico e scientifico della manifestazione, e direttore di Arditodesio, Andrea Brunello.

Anche se non c'è un tema principale, un occhio di riguardo è dedicato al cambiamento climatico e all'overtourism, che sarà trattato venerdì 22 novembre alle 18 a Le Garage Lab dal giornalista e scrittore Marco Albino Ferrari in un dialogo dal titolo "L'ambiente montano è davvero così fragile?". "Crediamo che sia molto importante parlare di cose che sono urgenti.

Questo è uno spettacolo che abbiamo voluto ospitare perché le nostre montagne sono a rischio. A rischio per il tantissimo turismo: basta vedere che cosa succede nelle giornate calde, quante macchine e quanta gente. E a rischio per i cambiamenti climatici. Quindi credo che sia importantissimo aprire delle riflessioni", spiega Brunello all'ANSA.

Durante la settimana dedicata al Teatro della Meraviglia - si va dal 19 al 23 novembre, con appuntamenti pomeridiani a Le Garage Lab e spettacoli serali al Teatro Cuminetti - saranno raccontate anche le storie di chi ha cambiato il mondo della scienza e non solo. "La nostra scomessa è far capire che dietro a un'impresa scientifica ci sono delle storie, perché si tratta di imprese che vengono portate avanti da persone. Persone che saranno anche brave o bravissime, ma che in quanto tali possono sbagliare", ha spiegato in conferenza stampa il professore di Didattica e storia della fisica dell'Università di Trento Stefano Oss, condirettore artistico e scientifico del Teatro della Meraviglia. E allora ecco che mercoledì 20 alle 20.30, al Teatro Cuminetti andrà in scena lo spettacolo "Alberto Manzi: storia di un maestro" di Daniela Nicosia, che ripercorre la biografia del più celebre maestro d'Italia, dalle esperienze del carcere minorile di Roma fino all'insegnamento per adulti in Tv, in occasione del centenario della sua nascita. Sabato 23 novembre alle 20.30, invece, sarà raccontata un'altra figura importante nel panorama italiano: quella del matematico Ennio De Giorgi. A lui è dedicato lo spettacolo "Verba manent. Canto per Ennio De Giorgi" di Fabrizio Pugliese e Fabrizio Saccomanno.





