Verso derby Konder-Ramoser per il capolista Svp alla comunali

Entro il 18 novembre la Svp bolzanina vuole indicare il suo capolista per le elezioni comunali in primavera. Al nome dell'attuale vicesindaco Stephan Konder si sono aggiunti quelli dell'assessora Johanna Ramoser, come anche del vicepresidente di lvh.apa Hannes Mussak, di Evi Seebacher, che arriva dal mondo delle associazioni, e il commerciante Christoph Buratti, scrive il quotidiano Dolomiten.

Si delinea comunque un duello tra Konder e Ramoser, una sorta di derby all'interno della Giunta comunale. La Tageszeitung ipotizza un ballottaggio tra i primi due candidati che il 18 novembre usciranno dalla votazione del direttivo cittadino della Svp. La Volkspartei sarà il primo partito presente in municipio a indicare il suo capolista.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA