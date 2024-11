Vendono cuccioli di bassotti in un parcheggio a Bolzano

A seguito di una segnalazione da parte di una cittadina, la Polizia Municipale di Bolzano è intervenuta presso un parcheggio di Oltrisarco per verificare la tentata vendita illecita di una coppia di cuccioli di bassotti da parte di cittadini rumeni. Intercettati, gli uomini in questione non hanno saputo fornire informazioni sulla provenienza dei due cani al seguito che non erano né microchippati, né dotati della documentazione obbligatoria e sono stati perciò posti sotto sequestro ed affidati al canile sanitario della Sill. Il Comando della Polizia Municipale sottolinea che saranno intraprese ulteriori indagini per approfondire e chiarire i termini della vicenda.



