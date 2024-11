Rissa tra dipendenti di un supermercato a Bolzano, 2 feriti

E' di due feriti, portati all'ospedale, il bilancio di una rissa tra dipendenti di un supermercato in zona industriale a Bolzano.

Una pattuglia delle Volanti della Questura di Bolzano, giunta immediatamente sul posto, è riuscita subito a calmare gli animi e di ricostruire quanto accaduto poco prima. Il capo magazziniere riferiva che l'inizio di rissa era sorto a seguito di tensioni tra dipendenti del supermercato, dovute a problematiche lavorative conseguenti ad un impiego errato di macchinari utilizzati per spostare le merci. Questa futile motivazione faceva comunque scattare una violenta, reciproca aggressione tra alcuni dipendenti, due dei quali - un 30enne ed un 20enne - sono rimasti contusi. I sanitari intervenuti sul posto, dopo aver prestato le prime cure del caso ai contendenti rimasti feriti, in considerazione anche dei forti dolori che costoro lamentavano di avere hanno deciso di trasportarli all'ospedale per accertamenti medici. Sono ora in corso di valutazione provvedimenti di natura legale o disciplinare che potranno eventualmente essere adottati.



