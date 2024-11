Nuova versione aggiornata del Manuale dell'Alto Adige

Informazioni dettagliate sulla provincia di Bolzano, la sua storia e lo statuto di autonomia sono contenute da molti anni nel Manuale dell'Alto Adige. La panoramica riassume le informazioni generali sull'autonomia e le sue istituzioni. Oltre alla Costituzione, all'Accordo Gruber-Degasperi e allo Statuto di autonomia, ne volume vengono fornite informazioni dettagliate sull'attuale composizione del Consiglio provinciale, della Giunta provinciale, del Consiglio regionale e della Giunta regionale.

Anche la rappresentanza altoatesina a Roma e Bruxelles trova spazio all'interno del manuale.

Per la prima volta, la versione stampata e aggiornata del Manuale dell'Alto Adige è disponibile anche nei due idiomi ladini della Val Badia e della Val Gardena . La distribuzione è curata dall'Agenzia Stampa e Comunicazione. Le scolaresche e i loro insegnanti possono ordinare anche dei set per classi intere. Potete trovare inoltre il manuale, in tutte e quattro le versioni linguistiche, a Palazzo 1, in piazza Silvius Magnago 1, dove è possibile ritirare gratuitamente il volume, disponibile anche online.



