Kompatscher dopo voto Usa, Europa sia unita in economia e valori

"Il risultato era purtroppo nell'aria. In momenti di crisi, quando la gente è preoccupata, in ansia, spesso tende a votare per chi presenta soluzioni facili anche per problematiche complesse, soprattutto chi promette di rafforzare l'economia e di garantire reddito e stabilità alle famiglie. Il tema principale è stato infine quello e non altri, come pensavamo noi in Europa, osservando dall'esterno". Lo afferma all'ANSA il governatore altoatesino Arno Kompatscher.

Secondo il presidente della Provincia di Bolzano, "gli americani sono molto preoccupati per l'inflazione e il risultato netto di Trump è anche dovuto a questo". "Ovviamente - prosegue Kompatscher - la conseguenza sarà un maggiore isolazionismo da parte dei Stati Uniti. L'America first sicuramente avrà conseguenze anche su diritti civili e su altre tematiche, perché sarà una politica marcatamente di destra. Oltre a questo, però, bisogna pensare agli effetti globali", è convinto il governatore. "L'introduzione di dazi, come Trump ha già annunciato, potrebbe avere effetti devastanti sull'economia globale. Ci si domanda inoltre cosa sarà ora fatto di concreto contro il cambio climatico".

Kompatscher evidenzia infine l'importanza dei rapporti con l'Europa: "L'Europa è chiamata adesso a unire le proprie forze e fare gioco di squadra per essere competitiva a livello mondiale, non solo sul fronte economico, ma anche sul fronte dei propri valori", conclude.



