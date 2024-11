Giovane aggredito nel parco Rosegger a Merano

I Carabinieri della Stazione di Merano hanno denunciato due italiani pregiudicati, per i reati di lesioni personali e minaccia aggravata, dopo un'aggressione ai danni di un ragazzo nel parco Rosegger.

Il giovane, mentre stava percorrendo in sella alla propria bicicletta la stradina che porta alla sua abitazione, è stato avvicinato dai due che, per futili motivi, l'hanno aggredito, colpendolo con pugni e calci sul viso. Un amico della vittima ha tentato di aiutarlo, ma uno dei due aggressori, a scopo intimidatorio, si è alzato leggermente la maglietta per fargli vedere che aveva un coltello infilato nei pantaloni, seguito anche dall'altro assalitore che intimava al testimone di non intervenire. La vittima ha riferito, inoltre, che uno dei ragazzi che lo aveva assalito, prima di allontanarsi a bordo di un'autovettura di cui forniva solo la descrizione, lo aveva afferrato per le guance, morso sul naso e colpito con altri pugni e calci.

Sul posto è intervenuta immediatamente una pattuglia dei Carabinieri di Merano, ai quali un passante aveva richiesto l'intervento dopo aver udito delle urla provenienti dal parco ed aver visto un'auto di colore bianco sfrecciare lungo la via San Giorgio a velocità sostenuta di cui riusciva a fornire il numero di targa. I militari si sono poi recati all'ospedale di Merano, dove la vittima riferiva di non conoscere gli aggressori. Le successive e più approfondite indagini dei militari della Stazione Carabinieri di Merano hanno portato alla denuncia dei due aggressori, con precedenti di polizia, per i reati di lesioni personali e minaccia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA