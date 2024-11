Galateo, 'serve equilibrio per i compiti durante le vacanze'

Il vicepresidente e assessore Marco Galateo invita i docenti a riflettere "sull'importanza dell'equilibrio tra apprendimento e riposo durante le festività". In particolare, in vista delle prossime festività natalizie, Galateo, nei giorni scorsi ha inviato due comunicazioni rivolte al personale scolastico e alle famiglie degli studenti. L'obiettivo è sollecitare "una riflessione condivisa sulla necessità di bilanciare il carico di lavoro scolastico durante le vacanze con il diritto al riposo e alla rigenerazione".

La prima comunicazione, rivolta a dirigenti, docenti e personale scolastico, sottolinea "l'importanza di considerare attentamente il carico di compiti assegnato agli studenti nel periodo di sospensione delle attività didattiche". "Comprendiamo pienamente la necessità di mantenere una certa continuità nell'apprendimento - spiega l'assessore Galateo - ma è altrettanto fondamentale offrire ai nostri giovani un'occasione di pausa rigenerante che permetta loro di ricaricare le energie e tornare a scuola con rinnovata motivazione. Beninteso da parte mia nessuna intenzione di volere regolamentare la quantità di compiti". Nella lettera, si invita il personale scolastico a promuovere un approccio moderato nella quantità di compiti, affinché il tempo delle vacanze possa essere trascorso in famiglia e dedicato al benessere psicofisico.

La seconda comunicazione, indirizzata alle famiglie, intende informare i genitori degli intenti e delle indicazioni inviate al personale scolastico. "Le vacanze natalizie sono un momento prezioso per lo sviluppo armonioso dei nostri ragazzi - continua Galateo - e la collaborazione delle famiglie è fondamentale per sostenere un percorso educativo che riconosca il valore del riposo accanto all'impegno scolastico". La lettera alle famiglie enfatizza come un periodo di pausa adeguato possa favorire una migliore concentrazione e un più profondo desiderio di apprendere.

Il vicepresidente conclude il comunicato con un invito alla comunità scolastica e alle famiglie "a continuare a lavorare insieme per garantire che l'esperienza educativa dei ragazzi sia equilibrata e in linea con le loro esigenze di crescita e benessere".



