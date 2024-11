Bolzano Court e Merano Avenue saldamente in mano di Trump

Bolzano Court e Merano Avenue, in Florida, sono saldamente in mano di Donald Trump. Lo riferisce il portale Alto Adige Innovazione che analizza i dati elettorali delle due località con vie altoatesine.

Quattro anni fa, nella contea di Bolzano Avenue, Pasco, il divario era più marcato che a livello statale: 59,5% per Trump contro il 39,4% di Biden, (179.000 voti contro 119.000). Ora il candidato repubblicano ha allargato ulteriormente il margine di vantaggio ottenendo il 62% dei consensi contro il 35% di Kamala Harris. Stesso discorso - secondo Alto Adige Innovazione - per la contea di Merano Avenue, St Lucie. Nel 2020, Trump si era dovuto accontentare del 50,4% dei consensi contro il 48,9% dell'allora candidato democratico Joe Biden. Quattro anni dopo non c'è stata storia, Donald Trump ha ottenuto il 54% contro il 45% di Kamala Harris.



