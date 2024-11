38enne denunciato per furto in abitazione a Montagna

Un 38enne residente in Trentino, già noto per reati contro il patrimonio nel Nord-Est, è stato denunciato dai carabinieri per un furto in un'abitazione avvenuto a Montagna lo scorso 27 ottobre, durante il quale è stato asportato un prezioso anello con diamante. Grazie alle riprese di videosorveglianza e al sistema di riconoscimento facciale dei Carabinieri, come anche grazie al sistema di lettura delle targhe in Bassa Atesina, il 38enne è stato identificato e denunciato.



