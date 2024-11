Scontro tra bande di spacciatori a Bolzano, un ferito grave

Ieri, in tarda serata, si è verificata una maxi rissa in piazza Verdi a Bolzano. Secondo prime informazioni, si sono scontrate due bande di spacciatori.

Durante la rissa una persona è rimasta gravemente ferita. Alle ore 15.30, nel corso di una conferenza stampa congiunta che si terrà presso la Procura della Repubblica di Bolzano, il questore Paolo Sartori ed il procuratore Axel Bisignano daranno informazioni in merito a quanto accaduto ed i provvedimenti adottati.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA