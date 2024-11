Nel torrente con l'auto, solo lievi ferite per il conducente

Auto semidistrutta ma solo lievi ferite per il giovane conducente dopo l'uscita di strada ed il "volo" nel torrente Passirio. L'incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri, presso il ponte Prantacher a San Martino in Val Passiria.

Per ragioni ancora da chiarire - indagano i carabinieri - il giovane ha perso il controllo della Mercedes che stava guidando, che è finita nel torrente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di San Leonardo in Passiria, il soccorso acquatico di Merano, il gruppo nautico dei vigili del fuoco volontari di Merano, la Croce Bianca e i carabinieri. Quando i soccorsi sono arrivati, il giovane si era già liberato dall'auto ed ha ricevuto le prime cure.

L'auto è stata, quindi, recuperata con l'autogru e consegnata ai carabinieri per i necessari accertamenti.



