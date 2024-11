L'Alto Adige vara un contributo per le pensioni basse

La Provincia di Bolzano sosterrà con un proprio contributo i pensionati con basso reddito. Per questa ragione, la giunta ha approvato un emendamento alla legge di bilancio già trasmessa per l'esame al consiglio provinciale, che, spiega il presidente dell'esecutivo, Arno Kompatscher, "pone le basi per questa che è una delle misure che prevediamo in bilancio contro la povertà nella terza età".

Una volta approvata la legge, ci sarà bisogno di un regolamento d'esecuzione, per il quale saranno consultati anche Inps e sindacati. In ogni modo, il presidente altoatesino stima che il beneficio possa interessare circa 17 mila pensionati, ad ognuno dei quali potrebbe andare un assegno di circa 200 euro mensili, liquidati però in un'unica tranche annuale di 2.400 euro. La spesa complessiva viene stimata intorno ai 41 milioni di euro e la giunta prevede per questo di destinare in bilancio 150 milioni per tre anni.



