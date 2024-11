L'Alto Adige punta sul treno per ridurre il traffico

La Provincia di Bolzano punta sul trasporto ferroviario per liberare dal traffico privato le strade altoatesine e quelle delle città. È questo l'obiettivo principale del piano per la mobilità sostenibile e della logistica approvato in via definitiva dalla giunta provinciale.

"Uno dei temi del piano - spiega l'assessore provinciale alla mobilità ed alle infrastrutture, Daniel Alfreider - è l'alternativa all'automobile ed abbiamo visto che il treno può essere il mezzo di trasporto per raggiungere tutte le zone della provincia. Per far questo, però, ci saranno tanti lavori da affrontare e cantieri da aprire". E, evidentemente, costi da affrontare. L'approvazione del piano ha, in effetti, oltre ad indicare una visione ha anche uno scopo più pratico, visto che è la condizione per accedere ai fondi europei.

Riassunti in cifre, gli obiettivi - "ambiziosi", sottolinea Alfreider - sono: la riduzione del 25 per cento del trasporto individuale in auto e l'aumento del 250 per cento dell'utilizzo del trasporto ferroviario, del 20 per cento del trasporto pubblico su gomma e del 50 per cento della mobilità ciclabile.





