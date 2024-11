Due furti a Mattarello, i carabinieri arrestano un 43enne

Un 43enne di origini italiane, già noto alle forze dell'ordine e responsabile di un furto aggravato presso due esercizi commerciali a Mattarello, è stato arrestato dai carabinieri di Trento nella giornata di ieri.

Dopo essere entrato in un negozio, il 43enne ha rubato dagli scaffali diversi prodotti, facendo scattare l'allarme anti-taccheggio. Intervenuti sul posto, i militari della sezione radiomobile hanno individuato l'uomo, che nel frattempo si era allontanato, e recuperato la refurtiva. Nello zaino del 43enne sono stati ricuperati altri prodotti, che i carabinieri hanno scoperto essere stati rubati da un negozio vicino.

L'arrestato è stato portato in via Barbacovi, presso il Comando provinciale dei carabinieri, dove ha trascorso la notte in attesa del giudizio per direttissima presso il Tribunale di Trento.

Nella giornata di ieri - informa l'Arma - è stato denunciato per furto aggravato e continuato un cittadino ucraino di 30 anni, già noto alle forze dell'ordine per precedenti simili.

All'uomo sono stati contestati i furti commessi in più occasioni tra giugno e luglio, avvenuti in un punto vendita di via Trener, a Trento, in cui ha prelevato generi alimentari e bevande.





