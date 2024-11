86enne dispersa in un maso distrutto da un rogo in Alto Adige

Un contadina di 86 anni risulta dispersa in un maso che la scorsa notte è stato distrutto da un rogo a San Giacomo di Vizze, in Alto Adige. Il grosso incendio è scoppiato poco le 3 di notte nello storico maso Gitzl.

All'arrivo dei vigili del fuoco l'edificio era già completamente avvolto dalle fiamme. Proseguono le operazioni dei pompieri per il completo spegnimento dell'incendio e per la ricerca della donna dispersa. La causa dell'innesco al momento non é ancora nota.



