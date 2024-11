Scappa alla vista della Polizia, 30enne arrestato a Trento

Un uomo di circa 30 anni di origini straniere è stato arrestato poco dopo le 9.30 di questa mattina in piazza Santa Maria Maggiore, a Trento, dalle volanti della Questura. L'uomo, sospettato di attività di spaccio di stupefacenti, si è sottratto ai controlli della Polizia in zona Portela ed è scappato alla vista degli agenti, che lo hanno inseguito fino a piazza Santa Maria Maggiore, dove è stato fermato grazie all'aiuto del personale delle forze dell'ordine in servizio per la cerimonia del 4 novembre. In quel momento l'uomo ha gettato a terra alcune bustine che aveva nelle tasche, che probabilmente contenevano delle sostanze stupefacenti. Il 30enne - apprende l'ANSA - si trova ora in Questura per gli accertamenti del caso.



