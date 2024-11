Ponte di Ognissanti, 4 veicoli sequestrati da carabinieri Trento

Quattro veicoli sequestrati, tre persone denunciate in stato di libertà per guida sotto l'effetto di stupefacenti e un'altra denunciata per guida in stato di ebbrezza. È il bilancio dei controlli condotti dai carabinieri di Trento insieme alla sezione radiomobile nella notte tra l'1 e il 2 novembre su 147 persone e 121 veicoli, nell'ambito del "Piano nazionale di sicurezza stradale 2030".

Ad un automobilista - informa l'Arma - è stato rilevato un tasso alcolemico compreso tra lo 0,5 e lo 0,8 g/l. Gli è stata quindi contestata una sanzione amministrativa di 543 euro, con conseguente sospensione della patente.



