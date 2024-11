Pick-up in fiamme a Torcegno, intervento dei vigili del fuoco

Un pick-up è andato in fiamme sulla strada provinciale 65 in località Molini, a Torcegno, verso le 9.40. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Torcegno e di Telve. Non ci sono stati feriti. Il conducente - si legge sui social della Federazione dei corpi vigili del fuoco volontari della Provincia di Trento - ha notato il fumo che usciva dal vano del motore e si è allontanato subito, mettendosi in salvo. All'arrivo dei vigili del fuoco il mezzo era già completamente avvolto dalle fiamme.

I pompieri hanno operato con la schiuma per domare l'incendio, mettendo in sicurezza l'area. Avvalendosi del verricello, hanno poi trainato il mezzo lontano dalla sede stradale.



