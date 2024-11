Il 4 novembre 1966 l'alluvione che causò 22 morti in Trentino

"Il giorno 4 novembre 1966, nelle prime ore del pomeriggio, una eccezionale e mai conosciuta piena ha interessato i corsi d'acqua della Regione Trentino - Alto Adige e, in genere, delle regioni del Veneto, con effetti disastrosi e, tra l'altro, con l'allagamento parziale della città di Trento". Inizia così la relazione dell'allora Ufficio del Genio civile di Trento che descrive l'alluvione che sconvolse il Trentino e non solo. L'incipit del documento è riportato dalla Protezione civile del Trentino sui suoi canali social.

In Trentino l'alluvione causò la morte di 22 persone e migliaia di sfollati, di cui 500 rimasero senza casa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA