Fienile distrutto da un rogo in val Badia, feriti 2 pompieri

Un fienile abbandonato è stato distrutto la scorsa notte da un rogo in località Fornella, ad Antermoia in val Badia. All'arrivo dei vigili del fuoco la struttura era già completamente avvolta dalle fiamme. Il veloce intervento ha permesso di evitare che l'incendio si propagasse a un albergo vicino. Sono proseguite per alcune ore le operazioni dei vigili del fuoco per il completo spegnimento dell'incendio.

La causa dell'innesco al momento non é ancora nota. Durante le operazioni di spegnimento due pompieri sono rimasti lievemente feriti.



