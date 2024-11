Aci Bolzano nelle scuole per la sicurezza stradale

Il 24 ottobre si è svolta la seconda giornata di formazione di Educazione e Sicurezza stradale per 13 classi dell'IISS "Galileo Galilei" di Bolzano, grazie al supporto della referente di Educazione stradale, la professoressa Angela Maragioglio.

L'Automobile Club Bolzano ha messo a disposizione un formatore specializzato che ha informato gli studenti su norme del codice della strada e del buonsenso, con riferimento alla sicurezza stradale.

Tra gli argomenti trattati anche gli effetti di alcol, droga e della distrazione sulla sicurezza stradale. Gli studenti hanno potuto testare una situazione di ebbrezza simulata, ma in completa in sicurezza, grazie all'ausilio di un visore.

Considerata la rete di piste ciclabili cittadina, sono stati evidenziati anche gli aspetti che riguardano gli utenti vulnerabili della strada, come pedoni e ciclisti, nonché i conduttori di monopattini, oggetto di novità nel Codice della Strada.

La formazione è stata interattiva e ha cercato di valorizzare la partecipazione degli studenti, in modo da rendere le informazioni fornite più interessanti per i ragazzi.

"L'obiettivo della formazione offerta da ACI - ha affermato la presidente dell'Automobile Club Bolzano, Giovanna Cipolla - è stimolare una maggiore responsabilità alla guida, aumentare il grado di prevenzione attiva da parte di tutti gli utenti della strada, sia che essi si muovano a piedi, in bici, in monopattino, in moto o in auto, per cercare di ridurre il numero di incidenti.

Continueremo quindi ad impegnarci anche nel futuro, offrendo alle scuole di ogni grado ulteriori progetti didattici di educazione e sicurezza stradale." Per il direttore dell'Ac Bolzano, Guido Sommavilla, "gli incidenti stradali costituiscono una delle prime cause di morte - ha ribadito - e buona parte avvengono per imprudenza e scarsa percezione dei rischi che si corrono. La prima causa degli incidenti in strada, statisticamente, è la persona".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA