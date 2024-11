Youtuber in moto scappa e all'alt ferisce passanti, liberato

Si è svolta stamattina, davanti al giudice per le indagini preliminari (gip), l'udienza di convalida del fermo per l'altoatesino di 24 anni arrestato venerdì dai carabinieri al termine di una rocambolesca fuga in moto per le vie di Genova. Il gip ha accolto la richiesta di liberazione avanzata dalla difesa, imponendo al ragazzo la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di residenza (Merano). È accusato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni: il processo si svolgerà per direttissima l'11 dicembre.





