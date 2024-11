Raffica di furti nelle ultime tre settimane in Rotaliana

Nelle ultime tre settimane in tutta l'area della Rotaliana, soprattutto nei comuni di Mezzolombardo e San Michele all'Adige, stanno avvenendo numerosi furti a danno di abitazioni private, messi a segno in particolare nel tardo pomeriggio e di sera (non di notte).

I carabinieri di Mezzolombardo, di Roveré della Luna, di San Michele all'Adige e di Lavis, coordinati dalla Compagnia dei Carabinieri di Trento, stanno portando avanti delle indagini che hanno già restituito qualche riscontro. Si pensa che a mettere a segno i furti possano essere state un paio di bande di stranieri.

In una nota l'Arma chiede alla popolazione interessata di segnalare ogni informazioni utile, anche solo in termini di movimenti e presenze sospette.



