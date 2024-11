Notte Halloween, in provincia Bolzano controllate 1000 persone

Più di mille persone, 600 veicoli e 80 esercizi pubblici controllati. È il bilancio delle attività condotte dal Comando provinciale dei Carabinieri di Bolzano nella notte di Halloween, dove sono state impiegate 60 pattuglie con 120 militari delle stazioni e dei nuclei radiomobili dei carabinieri.

Dieci persone - informa l'Arma - sono state colte alla guida di autovetture in stato di ebbrezza alcolica, due con valori molto elevati (oltre 2 g/l), con ritiro immediato della patente di guida e tre veicoli sequestrati. Sei giovani sono stati invece sorpresi a consumare stupefacenti di vario tipo, sottopposti a sequestro, con segnalazione al commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano.

Due persone italiane con precedenti per reati contro il patrimonio sono state fermate: a bordo dell'autovettura aveva diversi arnesi da scasso, pronti per entrare in azione. Il materiale è stato posto sotto sequestro dai carabinieri di Egna, e i due sono stati denunciati.

Due stranieri sono stati fermati a Bolzano, dove si trovavano nonostante nei confronti di uno di essi pendesse un provvedimento di foglio di via obbligatorio dal Comune e nei confronti dell'altro il Daspo urbano dalle vie del centro, emessi in seguito a crimini pregressi commessi in altre città.





