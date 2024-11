Incidente Prato Stelvio, Vvf salvano i 2 cani chiusi nel camper

I vigili del fuoco di Prato dello Stelvio sono intervenuti nella serata di ieri, verso le 23, per mettere in salvo i due cani del 60enne di origini tedesche coinvolto in un incidente in moto nel primo pomeriggio.

I familiari dell'uomo hanno infermato la centrale di emergenza che l'infortunato era in viaggio con il suo camper, all'interno del quale si trovavano i due cani. Dopo che il camper è stato trovato dalle squadre di emergenza, gli uomini dei vigili del fuoco sono riusciti ad aprire la porta del camper e a liberare i due animali, che sono stati portati al canile Sill di Bolzano. Il camper invece è stato consegnato alle forze dell'ordine.

L'incidente in cui è stato coinvolto il 60enne ha avuto luogo verso le 13.40 di ieri nella frazione di Gomagoi, lungo la strada statale 38, che porta verso il Passo dello Stelvio.

L'uomo, che avrebbe perso il controllo del mezzo e sarebbe caduto procurandosi dei politraumi, è stato intubato sul posto e portato d'urgenza all'ospedale di Bolzano.



