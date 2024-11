Donna si getta nel Talvera, salvata dalle volanti della Polizia

Gli agenti della squadra volanti della Polizia di Stato hanno tratto in salvo una donna di mezza età che si era gettata nel torrente Talvera, a Bolzano, nel pomeriggio di ieri. Durante il consueto pattugliamento delle vie cittadine, a seguito di alcune chiamate al 112, gli agenti sono intervenuti sulle passeggiate del Talvera, all'altezza dei campi sportivi, perché era stata segnalata una persona trascinata dalle acque del fiume.

La donna è stata trovata in mezzo al letto del fiume, aggrappata ad un arbusto mentre cercava di non farsi travolgere dalla corrente. Con l'aiuto dei vigili del fuoco i poliziotti sono riusciti a trarla in salvo. Dopodiché hanno acquisito la testimonianza di una ragazza presente sul posto, che ha riferito che la donna, che non la conosceva, l'aveva avvicinata e, pronunciando alcune frasi sconnesse e incomprensibili, le aveva consegnato il cellulare prima di togliersi le scarpe e gettarsi nel fiume.

Una volta portata a riva - fa sapere la Questura di Bolzano - la donna è apparsa versare in uno stato di ipotermia, con varie escoriazioni agli arti inferiori. È stata quindi portata in ospedale e sottoposta ai necessari accertamenti e cure mediche.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA