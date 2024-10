Una bolzanina è Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica

Anna Rinaldi, ex responsabile del modulo 1 della residenza per anziani "Villa Europa" di Bolzano, è stata insignita dell'onorificenza di Ufficiale dell'Ordine "Al merito della Repubblica Italiana". Lo comunicano in una nota l'Azienda servizi sociali di Bolzano (Assb) e la direzione generale di "Villa Europa", che ha proposto l'onorificenza.

Assistente geriatrica di grande esperienza, Rinaldi è stata una figura di riferimento per il team e per gli ospiti della residenza. Nel corso degli anni ha ricoperto diversi ruoli, tra cui operatrice socio-assistenziale e animatrice, posizione in cui si è distinta per la capacità di portare allegria e coinvolgere attivamente gli anziani nelle attività.

Successivamente ha assunto l'incarico di responsabile di modulo, coordinando con impegno un gruppo di 24 operatori assistenziali.

Nei suoi ultimi anni di servizio, segnati dall'emergenza pandemica, Rinaldi ha operato in prima linea per contrastare la diffusione del virus all'interno della residenza.



