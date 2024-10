Bernabé (UniTrento), 'tenere i nostri studenti in Italia'

"Entro in punta di piedi e credo di avere tanto da imparare su tanti temi. Tenuto conto del prestigio dell'Università di Trento, del corpo docente e della qualità formativa, penso sia importante prima capire come funzionano le cose e poi dare un mio contributo". A dirlo, in conferenza stampa, è stato il presidente dell'Università di Trento, Franco Bernabé, a una settimana dalla nomina.

"Ciò che mi preoccupa in Italia è il rapporto con gli studenti: vedo un esodo dall'Italia verso altri Paesi. Credo lo scopo sia tenere attaccati i nostri studenti al nostro territorio. Abbiamo un problema demografico evidente in Italia e i nostri studenti vanno via", ha aggiunto Bernebé.

Tra i prossimi appuntamenti, Bernabè intende incontrare anche gli studenti. "A loro dirò che tutto ciò che fanno lo devono fare con entusiasmo. Se sono motivati dall'amore per ciò che fanno avranno grande successo, indipendentemente dalla disciplina che gli attrae", ha affermato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA