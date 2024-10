A Bolzano la Polizia arresta un pluripregiudicato per spaccio

Un 44enne di origini nigeriane, pluripregiudicato per spaccio di stupefacenti, è stato arrestato dalla polizia di Stato di Bolzano. Nel corso di un servizio di polizia per prevenire e reprimere lo spaccio di droga nel Parco delle Religioni, gli uomini della squadra mobile hanno notato il 44enne aggirarsi con fare sospetto, cercando di evitare gli agenti, che lo hanno inseguito e fermato per poi portarlo in questura per la verifica della sua posizione e per stabilirne l'identità esatta.

Dopo una successiva verifica presso la Banca dati del Ministero dell'Interno - fa sapere la Questura di Bolzano - è risultato che a carico del 44enne c'era un ordine di carcerazione a due anni e sette mesi di reclusione per una condanna emessa dal Tribunale di Bolzano per detenzione ai fini di spaccio di stuepfacenti. La vicenda che ha dato origine alla condanna, da poco passata in giudicato, risale a marzo 2023. In quell'occasione l'uomo è stato fermato in Piazza Domenicani mentre trasportava, occultati nel retto, un involucro contenente 50 grammi di eroina destinati alla piazza di Bolzano.

Il 44enne è stato dichiarato in arresto e portato alla casa circondariale di Bolzano, dove sconterà la pena fino all'aprile 2027. Il questore di Bolzano ha emesso anche nei suoi confronti un decreto di espulsione, che diventerà operativo una volta che il 44enne avrà scontato la pena.



