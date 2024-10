Una studentessa trentina nominata 'Alfiere del lavoro'

Tra i 25 "Alfieri del Lavoro", che rappresentano alcuni tra gli studenti più bravi d'Italia, è stata premiata anche la trentina Victoria Moranduzzo, 18 anni a dicembre, che ha ottenuto il diploma con lode in Scienze umane all'Istituto Sacro Cuore di Trento e che nel quadriennio ha avuto una media del 10. Nel futuro della giovane trentina c'è l'università di Medicina e chirurgia in lingua inglese di Bolzano, dove c'è la sede dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.

In Quirinale sono stati premiati anche il presidente e amministratore delegato di Ferrari Trento Matteo Bruno Lunelli e l'amministratore delegato di Gpi spa ed ex presidente di Confindustria Fausto Manzana: sono tra le 25 persone a cui il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha consegnato le onorificenze dell'Ordine "Al Merito del Lavoro".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA