Un uomo di 36 anni è morto alla guida della sua auto dopo essersi scontrato con un mezzo pesante. L'incidente si è verificato poco dopo mezzogiorno in Trentino, sull'autostrada del Brennero, al chilometro 164, in carreggiata nord, in località Lizzana. Sul posto il personale della Polizia stradale che si sta occupando dei rilievi del caso, oltre ai vigili del fuoco e al personale sanitario.





