Controlli dei carabinieri in Bassa Atesina e Oltradige

Dal pomeriggio di ieri fino alla sera, in un'operazione straordinaria di controllo del territorio, coordinata dal Comando Provinciale Carabinieri di Bolzano, mirata alla prevenzione dei furti nei comuni attraversati dalla Strada del Vino, sono stati impiegati decine di militari per monitorare attentamente la viabilità e garantire la sicurezza dei cittadini. Il servizio, svoltosi in diverse fasi e distribuito strategicamente lungo le principali arterie della Bassa Atesina e dell'Oltradige, ha portato al controllo di più di cento veicoli e alla verifica dell'identità di altrettanti soggetti tra cui sono stati individuati anche dei soggetti con precedenti penali.

I controlli sono stati estesi anche ad alcuni esercizi pubblici, bar e sale giochi, ove stati identificati gli avventori. L'operazione - comunica l'Arma in una nota - rientra in un più ampio piano di rafforzamento dei controlli del territorio, che continuerà con cadenza regolare fino alla fine dell'anno, con l'obiettivo di contrastare i fenomeni di microcriminalità che possono colpire la zona, specialmente durante le ore di buio. L'attenzione dei militari si è concentrata maggiormente nel prevenire episodi di furti in abitazione, su auto, truffe agli anziani. I militari della Compagnia di Egna hanno predisposto dei posti di controllo rinforzati anche sui due sensi di marcia in modo da andare a "filtrare" le auto.

Contemporaneamente - si legge nella nota - una squadra di carabinieri "in abiti civili", avvalendosi dell'uso di avanzate tecnologie di monitoraggio del flusso veicolare, eseguiva i riscontri telematici per intercettare eventuali auto sospette.

Proseguirà il rafforzamento dei servizi preventivi a tutela della collettività e i carabinieri invitano come sempre la cittadinanza a rivolgersi al numero di pubblica utilità 112 in caso di necessità o anche per segnalare situazioni sospette.





