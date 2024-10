Aggredito un addetto alla portineria dell'ospedale di Trento

Un dipendente del personale addetto alla portineria dell'ospedale Santa Chiara di Trento è stato aggredito da una paziente che lo ha morso. Il portinaio, che ha riportato alcune lesioni, è stato portato al pronto soccorso, dove ha ricevuto le cure necessarie. A denunciare quanto accaduto nella giornata di oggi è la Uil Fpl del Trentino. "A seguito di questo episodio, è fondamentale ribadire l'urgenza di misure adeguate a garantire la sicurezza del personale e dei pazienti, con l'adozione di protocolli di prevenzione della violenza", sottolinea in una nota il segretario della Uil Fpl Sanità del Trentino Giuseppe Varagone.

"A tal fine - così Varagone - la Uil Fpl del Trentino chiede di effettuare un'analisi delle condizioni che possano favorire simili episodi e identificare punti critici nella gestione della sicurezza, incrementare la formazione specifica per il personale in contatto con pazienti a rischio sia in termini di gestione dell'emergenza, sia di tecniche di de-escalation. Inoltre la Uil Fpl del Trentino chiede un incremento di personale qualificato in situazioni delicate o con pazienti a rischio. La sicurezza dei lavoratori dev'essere necessariamente al primo posto solo così si potrà prevenire altri incidenti".



