Provincia Bolzano, ratificato accordo sulla finanza con Roma

"Per noi è un sacrificio relativo.

Sarebbe strano se ci chiamassimo fuori da questo contributo, costituito poi da soldi che restano sul territorio". Lo ha detto il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, dopo la ratifica, da parte della giunta altoatesina, dell'accordo stipulato con il ministero dell'Ecnomia e delle finanze che, ha sottolineato, "rispetta il regime nuovo dei rapporti finanziari con Roma stabilito dall'accordo del 2014 in poi".

Il contenuto dell'accordo è stato riassunto da Kompatscher così: "Niente più provvedimenti unilaterali; abbiamo il nostro sistema garantito per cui il 90% del gettito spetta a noi; non diamo un contributo alla finanza pubblica; modifiche solo consensuali".

In una videoconferenza con il ministro Giancarlo Giorgetti, ha riferito ancora il presidente altoatesino, è stato concordato che "anche noi, in qualche modo, partecipiamo allo sforzo che si deve fare per avere i conti a posto verso Bruxelles". L'accordo, ha spiegato Kompatscher, prevede che la Provincia di Bolzano "accantoni in tre anni delle somme concordate. Per esempio per il 2025 sono 19 milioni di euro, su un bilancio di quasi 8 miliardi, che non spendiamo in spesa corrente, ma possiamo spendere per investimenti nel 2026. Verso l'Europa, questo risulta come una misura di contenimento della spesa". Secondo l'accordo, i milioni da accantonare diventeranno 53 per il 2027, mentre un'altra somma andrà individuata per il 2029.

"Questo è il nostro contributo, che non è solo simbolico, però non ci fa male", ha concluso Kompatscher.



