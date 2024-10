Carabinieri, insediato nuovo comandante provinciale di Bolzano

Accolto dal comandante della Legione carabinieri Trentino Alto Adige, generale di brigata Stefano Paolucci, si è insediato il nuovo comandante provinciale dei carabinieri di Bolzano, colonnello Antonio Forte.

Nato a Pompei il 28 novembre 1977, coniugato e con tre figli, proveniente dal Gruppo carabinieri di Napoli, il col. Forte ha intrapreso la carriera militare nel 1997, frequentando i corsi dell'Accademia militare di Modena e della Scuola ufficiali carabinieri a Roma.

Laureato in giurisprudenza e in scienze della sicurezza interna ed esterna, ha frequentato il 134o "Senior Course" presso il "Nato Defence College" di Roma.

Tra gli altri incarichi, ha preso parte alla missione all'estero Msu-Sfor a Tuzla (Bosnia Erzegovina) ed è stato comandante della Compagnia carabinieri di Roma-Eur, del Reparto territoriale di Aversa e, nell'ambito del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, di addetto all'ufficio Piani e polizia militare. È stato, inoltre, comandante del Gruppo carabinieri di Napoli.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA