Università di Bolzano, consegna dei diplomi a 318 laureati

Consegna dei diplomi, questo pomeriggio, per 318 laureati e laureati nell'Aula Magna della Libera università di Bolzano. A conferire i diplomi ai laureati e alle laureate delle Facoltà di Economia, Scienze Agrarie, Ambientali e Alimentari, Design e Arti e Ingegneria è stato il nuovo rettore della Lub, Professor Alex Weissensteiner. Come ospite d'onore alla cerimonia ha partecipato anche il sindaco di Bolzano Renzo Caramaschi.

Il rettore nel suo discorso, rivolto non solo agli ex-studenti e studentesse ma anche ai loro compagni di corso, ai professori e professoresse, alle famiglie e agli amici ed amiche accorsi per partecipare a un momento fondamentale nella formazione di un individuo, Weissensteiner ha sottolineato l'importanza del momento. "I laureati e le laureate che in quest'aula oggi compiono l'ultimo grande passo verso il loro futuro professionale e per qualcuno anche accademico. Attiriamo studenti e studentesse di grande talento e altamente motivati e il fatto che poi essi, dopo la laurea si trasformino in ambasciatori del nostro ateneo nel mondo, ci rende estremamente orgogliosi", ha affermato Weissensteiner.

Nel corso dell'ultimo anno accademico, 824 studenti delle quattro Facoltà con sede a Bolzano hanno concluso con successo i loro studi. 318 di loro si sono ritrovati oggi a Bolzano per la cerimonia di consegna dei diplomi da parte del rettore, dei presidi delle facoltà e dei responsabili e delle responsabili dei rispettivi corsi di laurea.



