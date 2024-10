Scontro fra due auto a Dro, quattro feriti

Uno scontro tra due auto si è verificato questa mattina verso le ore 7.30 sulla Gardesana nella zona di Dro. Quattro persone sono rimaste ferite. La strada è stata chiusa per due ore per permettere ai soccorritori di intervenire.

Stando alle prime indicazioni si sono scontrate due auto. I quattro feriti sono stati trasportati negli ospedali di Trento e Rovereto, con due elicotteri, mentre il conducente dell'altra vettura è stato portato ad Arco.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi.



